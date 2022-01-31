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  4. Yemek masasında kanlı infaz! Anne ve kızı öldürüldü

Yemek masasında kanlı infaz! Anne ve kızı öldürüldü

Yemek masasında kanlı infaz! Anne ve kızı öldürüldü

Adana’da A.A. (32), yemek masasında tartıştığı kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda (39) ile annesi Naima G.'yi tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Kentte yaşayan Hüda G., oturmak için annesi Naime G.’ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda G.’ün ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşinin kardeşi A.A. geldi. Yemek masasına oturan A.A., yemeğini bitirdikten sonra çay içtikleri sırada çıkan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkartarak 2 çocuğunun gözü önünde yengesi Hüda ile annesi Naime G.’ü başlarından vurdu. Evden çıkan A.A., plakası sökülmüş motosikletine binip kayıplara karıştı.

 YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüda ile Naime G.’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile kızın cansız bedenleri, otopsilerinin yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp, olayın yaşandığı sokağa gelen G. ailesi sinir krizi geçirdi.

 POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı A.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler yemek masa
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