Yemek siparişi getiren kuryeye akılalmaz tuzak !

İstanbul Beylikdüzü'nde yemek siparişi vererek teslimat için gelen kuryelerin motorlarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Yakuplu Mahallesi'nde 5 motosikletli kuryenin motorlarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Emniyet ekipleri, yaptığı çalışmanının ardından tespit ettiği şüpheli Kadir S'yi (33) yakalayıp gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği adliyeden serbest bırakılmıştı.
Polis, yürüttüğü çalışmada olaya karışan diğer şüpheli Burak B'yi Beylikdüzü'nde yakaladı.
Şüphelilerin Yakuplu Mahallesi'ndeki evlerine restoranlardan yemek siparişi verdikleri, paket teslimatı için gelen motosikletli kuryelerin adresi ararken şüphelilerden birinin kuryenin motorunu çaldığı tespit edildi.
Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuryenin motorunu çaldıkları belirlendi.
Şüpheli Burak B'nin emniyette kapkaç, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama suçlarından 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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