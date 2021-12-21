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  4. Yemek siparişi veren genç kız yabancı uyruklu kuryenin tacizine uğradı

Yemek siparişi veren genç kız yabancı uyruklu kuryenin tacizine uğradı

Yemek siparişi veren genç kız yabancı uyruklu kuryenin tacizine uğradı

Zonguldak’ta bir firmadan yemek siparişi veren genç kız, sistem üzerinden telefon numarasını öğrenen yabancı uyruklu kuryenin telefonla tacizine üzerine durumu arkadaşına bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi.

NUMARASINI SİSTEM ÜZERİNDEN ALDI
İddiaya göre genç bir kız internetten yemek siparişi verdi. Yemek siparişi veren genç kızın telefon numarasını sistem üzerinden alan yabancı uyruklu kurye, genç kızı telefonla arayarak rahatsız etmeye başladı.

CADDE ORTASINDA TEKME TOKAT SALDIRDILAR
Genç kız durumu erkek arkadaşı P.Ü.’ye anlattı. Genç kız ve erkek arkadaşı, cadde ortasında karşılaştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı.

POLİS TARAFLARI GÖZALTINA ALDI
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan taraflara müdahale ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

Etiketler yemek sipariş taciz
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