Yemeksepeti'nde ''çocuğa cinsel istismar'' iddiası!

İstanbul Maltepe'de bulunan Yemeksepeti'nin sahibi olduğu Banabi deposunda, D.K. isimli çalışanın 14 yaşında bir çocuğu taciz ettiğini bilen üç çalışanın işten atıldığı iddiasıyla gündeme gelen iğrenç olayda iddiaya göre; Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi’nin deposunda, 14 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Kız çocuğunun 3 Banabi çalışanına bu durumu anlatttığı ve Yemeksepeti'nin adı geçen şüpheli erkeği darp ettikleri gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtildi.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada ise taciz iddiasının Maltepe'deki depolarında gerçekleştiği ve istismar şüphelisini darp eden işçilerin işten kovulduğu kabul edilerek şunlar kaydedildi:

"Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığu taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi işleyişiyi ya da hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir."

İŞTE ÇIKARILAN ÇALIŞANLARDAN ŞOKE EDEN SÖZLER:

Çalışanlar, süreci şöyle aktardı: "Biz olayı ortaya çıkardıktan sonra bize uzaklaştırma verdiler. Bu süre içinde bizi tekrar depoya çağırıp '25/2 madde'sinden işten çıkaracaklarını, sicilimize işlememesi için istifa etmemizi söylediler. Biz bu durumu kabul etmeyince hiçbir alacağımızın olmadığına dair kağıtlar imzalatmaya çalıştılar. Yemeksepeti Banabi firması bu olayı örtbas etmeye çalışıyor ama ne biz ne de kızın ailesi bu işin peşini bırakmayacağız"

Yemeksepeti'nden yazılı açıklama geldi: