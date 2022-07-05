  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yemen'de silah deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Yemen'de silah deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Yemen'de silah deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 10 kişi öldü 35 kişi yaralandı.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, Ebyen'in Levder kentinde bir silah tüccarına ait 3 katlı binadaki depoda patlama meydana geldi ve bina tamamen yıkıldı. Ölü ve yaralıların, patlama sırasında olay yeri yakınındaki dövizci önünde maaşlarını almak için bekleyenler arasından olduğu belirtildi. Bölge sakinleri, çeşitli silah, bomba ve patlayıcıların bulunduğu depodaki şiddetli patlamanın paniğe yol açtığını aktardı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Mahnef Hastanesine sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Hastane yönetimi, yaralıların tedavisi için bölge halkını acilen kan bağışı yapmaya çağırdı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Etiketler ölüm yemen patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken İbn Haldun ve Karl Marx çıkışı
Bu iddia olay olur: ''Dolar 10 TL olacak'' deyip tarih verdi!
AK Partili eski vekilden inciler: ''Refah seviyemiz arttı!''
Asgari ücrette Türkiye'nin sırası değişti
Erdoğan'ı da AK Parti'yi da kara kara düşündüren seçim anketi açıklandı
İsmailağa'da Cübbeli Ahmet depremi
93 kilo veren Pelin Öztekin plajda boy gösterdi
Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da şok eden yasak aşk iddiası
Benzin zammı iptal edildi
Dondurmada ölümcül virüs alarmı! 23 vaka var, 1 kişi öldü!