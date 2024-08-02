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Yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Yengesini defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyinin eşi F.D.'yi, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Terme ilçesi İlimdağ Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. (35), oğlu Ü.D. (16) ve annesi E.D. (59) ile aynı mahallede yaşayan ağabeyinin eşi F.D.'nin (37) evine gitti. Arazi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonrasında F.D., soba için odun alırken kayınvalide E.D. ve torunu Ü.D., iddiaya göre kollarından tuttu. Bu sırada M.D., 17 bıçak darbesi ile F.D.'yi öldürdü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, M. D. olay yerinden kaçtı. E.D. ile torunu Ü.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cenaze Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler samsun yenge arazi anlaşmazlığı cinayet
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