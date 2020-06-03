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  4. 03 Haziran 2020 19:25

Yengesinin otomobilini çaldı, böyle yakalandı

Aksaray’da yengesinin otomobilini çalan 31 yaşındaki M.E, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca yakayı ele verdi.

Yengesinin otomobilini çaldı, böyle yakalandı
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Aksaray’da yengesinin otomobilini çalan bir kişi Niğde’de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan 34 AK 3521 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kayseri-Adana çevre yolunda Polisin “dur ihtarına” uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayan sürücü otomobilden inerek ormanlık alana kaçmaya başladı. Polis ekipleri kısa sürede ormanlık alanda şüpheliyi yakaladı. M.E (31) gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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polis , aksaray , niğde
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