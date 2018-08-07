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  4. 07 Ağustos 2018 14:10

Yengeye tecavüzden 31 yıl hapis

Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 31 yıl hapis istendi.

Yengeye tecavüzden 31 yıl hapis
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Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık  Sezer B. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, müşteki  D.B. de Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi  (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, kendisine  iftira atıldığını iddia etti.

D.B. ise kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği sanıktan  şikayetçi olduğunu söyledi.

 Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine esas hakkındaki  görüşünü açıklayan savcı, sanığın işlediği suç nedeniyle kanundaki en üst hadden  cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanığın 31 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteyen savcı,  verilecek cezada da indirim uygulanmamasını talep etti.

 Esas hakkındaki görüşe karşı söz hakkı verilen sanık ise tahliyesini  istedi.

 Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, karar  için duruşmayı erteledi.  

AA

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