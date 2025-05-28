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Yeni evlenmişti... 17 yaşındaki kız kayboldu

Yeni evlenmişti... 17 yaşındaki kız kayboldu
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Afyonkarahisar’da 2 hafta önce dünya evine giren 17 yaşındaki genç kız dört gün önce bir anda ortadan kayboldu.

Olay, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem Ö. 14 Mayıs ta İ.Ö., (25) ile dünya evine girdi. Ancak Meryem Ö. nikahtan 10 gün sora bir anda ortadan kayboldu. 

Eşini arayan ancak bulamayan İ.Ö., ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadesinde eşi ile bir problemlerinin olmadığını savunarak, "Beldede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına baktık ve eşimin orada bir ticari taksiye binerek ayrıldığını gördük. Eşim annesini arayarak ‘karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim’ demiş. Erenler mahallesinde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden kendisi hakkında kayıp ihbarında bulundum" dedi.

İHA

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Etiketler meryem 17 yaşındaki gelin Gelin nikahtan sonra kaçtı kayboldu
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