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Yeni evli çift motosiklet kazasında can verdi

Yeni evli çift motosiklet kazasında can verdi
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Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletteki 25 yaşındaki sürücüsü ile 20 yaşındaki eşi hayatını kaybetti. Genç çiftin 1,5 yaşında bir de çocukları olduğu öğrenildi.

Kaza, 19 Nisan saat 16.00 sıralarında Muğla-Antalya kara yolunda meydana geldi. K.Ö. yönetimindeki otomobil, B.K.'ın kullandığı 48 ASZ 084 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, yola savrulan B.K. ile yanındaki eşi S.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.K., bir özel hastaneye kaldırıldı. B.K. ise Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İki yıllık evli, 1,5 yaşında çocukları olan B.K. çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Ortaca'nın Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü pratisyen hekim K.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

DHA

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Etiketler  Muğla ortaca trafik kazası genç çift
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