  4. Yeni yıl dev bir operasyonla başladı: Onlarca kırmızı bültenli suçlu Türkiye'de!

Yeni yıl dev bir operasyonla başladı: Onlarca kırmızı bültenli suçlu Türkiye'de

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20'si kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan toplam 40 suçlunun Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, yurt dışındaki firari suçluların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle aranan H.S. Gürcistan'da, 'Suç örgütüne üye olma', 'Kasten öldürme' suçlarından kırmızı bültenle aranan E.C.A. Gürcistan'da, 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Basit yaralama' suçlarından kırmızı bültenle aranan S.C. Gürcistan'da, 'Fuhuşa teşvik' suçundan kırmızı bültenle aranan C.E. ve C.E. Gürcistan'da, 'Yağma' ve 'Yaralama' suçlarından kırmızı bültenle aranan Ç.B. Gürcistan'da, 'Suç örgütü kurma', 'Hırsızlık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarından kırmızı bültenle aranan A.Ö. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan H.U. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kırmızı bültenle aranan A.K. Gürcistan’da, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle aranan H.G. Gürcistan'da, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle aranan S.Ç. Gürcistan'da, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan M.T. ABD'de, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan T.T. ve Ü.A. Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle aranan H.Y. Almanya'da, 'Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle aranan M.K. Almanya'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle aranan Y.Ö. Hırvatistan'da, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan kırmızı bültenle aranan E.Ş. Karadağ'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle aranan H.Ş. Rusya'da, O.T. Yunanistan'da yakalandı.

Ulusal seviyede aranan suçlularda ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan B.C. İsviçre'de, Ü.D. Bulgaristan'da, 'Dolandırıcılık', 'Hakaret, 'Gizliliğin ihlali', 'Rüşvet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Yağma', 'Kişisel verileri ele geçirme' suçlarından aranan E.A. Bulgaristan'da, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' aranan Ü.K. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranan M.A. şahıs Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından aranan S.D. Gürcistan'da, 'Başkalarına ait kimlik kullanma ve hırsızlık' suçlarından aranan A.R.K. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme' suçundan aranan Z.M. ve T.M. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak', 'Hırsızlık' suçlarından aranan A.G. Gürcistan'da, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından aranan Ş.V. Gürcistan'da, 'Ruhsatsız silah taşınması veya bulundurulması, işkence ve yağma' suçlarından aranan Ü.U. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık' suçundan aranan S.Ş. Gürcistan'da, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan Ö.K. Gürcistan'da, '5809 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından aranan M.Ö. Gürcistan'da, 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Hakaret' suçlarından aranan M.Y. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanmak' aranan Ö.U. Gürcistan'da, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan Ü.Y. Gürcistan'da, 'Zimmet', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından aranan A.M.S. Gürcistan'da yakalandı. Suçluların tamamının Türkiye'ye iadeleri sağlandı. (DHA)

DHA

