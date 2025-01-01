Yeni yıla elindeki silahla sokakta ateş açarak girdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta yürüdüğü esnada kurusıkı tabanca ile havaya 2 el ateş eden bir maganda, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İzmir’de yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli kutlamalar yapılırken, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde ise sokakta yürüyen M.A., isimli bir şahıs kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.A.'ya idari işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, magandanın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile çeken bir vatandaş tarafından görüntülendi. İHA