Yenidoğan çetesi iddianamesinden çıkan bu ayrıntı kan dondurdu

Çökertilen yenidoğan çetesi için hazırlanan iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin telefon görüşmelerindeki "yurtdışı bağlantısı" deşifre oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan “yenidoğan çetesi” hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

“Yenidoğan çetesi” üyelerinden Birinci Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olan şüpheli H.T. ile kendisiyle beraber 11 hastanenin hasta takibini yapan şüpheli hemşire H.G.’ün, telefon konuşmalarında, ölümlerine neden oldukları bebeklerin aileleri hakkındaki ahlaksızca konuşmaları iddianamede yer aldı. Şüphelilerin hastanelerden ilaç çalarak sattıkları ve ne kadar kazanacaklarına ilişkin hesaplamalar yaptıkları da belirlendi.

Cumhuriyet gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre ikili arasında geçen konuşmada H.G.’ün, H.T.’ya bir bebeğin ailesiyle ilgili, “Öldürecekler bizi. Üç-beş kuruş için hapse gireceğiz. Hapse girmeyi bırak öldürürler. Türkmen mafyasına bulaşırız. Bak, ‘sizden para alıp 700 liraya kokoreç yedi” diyerek güldüğü görüldü.

İkilinin başka bir telefon görüşmesinde ise hastaneden, erken doğan bebeklerin solunum güçlüğü tedavisinde kullanılan ilacı çalarak satmak üzerine bir konuşma yaptıkları dikkat çekti.

H.T., H.G.’e önce örgüt lideri F.S.’ya güvenmediğini ve kendisiyle legal olmayan herhangi bir iş yapmak istemediğini söyleyeceğini belirterek “Nak basit geliyor sana kanka, beni tutuklarlar. Bizim sattığımız fiyata bakma kardeşim sen. 20 tane, 10 tane, 30 tane çıkarttın. Şu an güncel fiyatı 7 bin lira. O ilacın SUT’tan (Sağlık Uygulama Tebliği) sonra 210 bin lira para yapar. Adam senin satış fiyatına bakmaz, perakende satış fiyatına bakacak. O parayı senden alacak, ceza kesecek, hastaneye ceza kesecek, bütün İstanbul’da senin adın hırsıza çıkacak yenidoğan piyasasında” diyor.

Aynı konuşmanın devamında satacakları ilaçlardan alacakları yüzdeliği hesapladıkları, bir kutu ilacı 750 liradan satarak kazanacakları ortalama miktarı konuştukları görüldü. Konuşmalarda, “Kutu diyorum bak sana, 10 bin lira yapıyor Doğukan hesapla”, “10 bin güzel para kanka. Benim benzin param yok” ifadeleri yer alırken şüphelilerin hangi hastaneden kaç kutu ilaç çıkarabileceklerini de hesapladıkları görüldü.

Cumhuriyet