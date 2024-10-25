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Yenidoğan çetesi skandalında istenen cezalar belli oldu

Yenidoğan çetesi skandalında istenen cezalar belli oldu
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Türkiye'nin kanını donduran yenidoğan çetesine ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi. 47 şüpheli hakkında 177 yıldan 582 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, özel hastanelerin ise kapatılarak mal varlıklarına el konulması istendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının da tehdit edildiği çete üyeleri hakkında toplamda 177 yıl 6 aydan, 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, ölen 10 bebek 'Maktul', 5 kişi 'Müşteki', Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü, 'Suçtan zarar gören', 19 hastane ve sağlık şirketi 'Malen sorumlu', 47 kişi ise 'Şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede ayrıca, çetenin liderliğini F.S.'nın yaptığı, Doktor İ.G. ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü G.M.Ö.'nün ise 'Örgüt yöneticisi' olarak yer alırken, çetenin, işletmesini yaptıkları özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini doldurmak için 112 sistemini bertaraf ettikleri ve hastaların hastalık seviyelerinde oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme aldıkları belirtildi.

589 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, çete lideri F.S. ve İ.G.'nin 10 kez 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez uygulanmak üzere 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 112'de görevli G.M.Ö. hakkında ise 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

'HASTANELERE EL KONULSUN'

İddianamede ayrıca, diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülürken hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine 'Dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi. İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

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DHA

Etiketler yenidoğan çetesi iddianame mahkeme istenen cezalar
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