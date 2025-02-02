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Yenidoğan çetesinin 2 numarası olmakla suçlanıyordu, cezaevinde intihar etti

Yenidoğan çetesinin 2 numarası olmakla suçlanıyordu, cezaevinde intihar etti
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İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmaktan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Dr. İ.G. tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen Dr. İ.G., tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Hayatını kaybeden İ.G.'nin intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

İntihar eden şüpeli kimdir ?

Yenidoğan Çetesi davası kapsamında sanık olarak gösterilen 44 yaşındaki Dr. İ.G. tutuklu bulunduğu Antalya Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar ederek hayatına son verdi.

Dava kapsamında iddianamede, sanıklar F.S. ve İ.G. için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İ.G., 22 Kasım 2024 tarihindeki duruşmada yaptığı savunmada, "Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Sanık Dr. İ.G. 'Yenidoğan Çetesi'nin iki numaralı ismi olarak gösteriliyordu.

İHA

Etiketler yenidoğan çetesi bebek katili doktor zanlı şüpheli cezaevi intihar
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