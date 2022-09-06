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Yenikapı'da İETT otobüsü kaza yaptı: 14 yaralı

Yenikapı'da İETT otobüsü kaza yaptı: 14 yaralı

İstanbul Yenikapı'da İETT otobüsünün 7 araca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.

Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Etiketler Yenikapı İETT otobüs
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