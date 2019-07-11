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  4. 11 Temmuz 2019 12:00

Yer: Arnavutköy... Araba tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı

İstanbul Arnavutköy'de bir araçtan fırladığı iddia edilen tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük çocuğa çarptı. Feci olay kameraya yansıdı.

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Olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen kamyon lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.

İHA

çocuk , arnavutköy , tekerlek
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