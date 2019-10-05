  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Ekim 2019 17:08

Yer: Aydın... Tarıştığı babasının penisini kesti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 21 yaşındaki Onur S., tartıştığı yatalak babasının penisini keserek kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi.

Yer: Aydın... Tarıştığı babasının penisini kesti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur S. (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S.'nin (50) penisini keserek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet S. tedaviye alınırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. İddiaya göre, Onur S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi. Bu nedenle de babasıyla tartıştı. Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasının penisini kesip, otomobille kaçtı. Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
aydın , efeler , babasının penisini kesti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM