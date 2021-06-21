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  4. Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı

Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı

Diyarbakır'da bir apartmanın 7'inci katındaki daireye misafir olarak giden 16 yaşındaki genç, burada tartıştığı kişilerin kendisine silah çekmesi üzerine pencereden atladı. Ağır yaralanan gencin zemine düşme anı kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi, Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, F.K. sitedeki bir apartmanın 7'nci katında oturan T.Y.'yi ziyaret etti. Evde uyuşturucu nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce gruptaki bir kişinin üzerindeki silahı çıkarmasıyla F.K. pencereden kendini boşluğa bıraktı. F.K.'nin düştüğünü gören çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, F.K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan F.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma da sürüyor.

Öte yandan F.K.'nin elektrik teline çarpıp zemine düşme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Etiketler diyarbakır
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