Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti

İstanbul Pendik'te bir parkta uygunsuz hareketlerde bulunan iki genç tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Bebek Sahili'ndeki iğrenç olayı akıllara getirdi.

İstanbul Pendik'te bir çiftin yakınlaştığı görüntüler tepki çekti. "Pendik Duysun" adlı sayfada yayınlanan videoda iki genç, bir parkta güpegündüz uygunsuz harekette bulundular.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri parklarda önlem alınmasını istedi.

AKILLARA BEBEK SAHİLİ GELDİ

Söz konusu video akıllara Bebek Sahili'nde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi getirdi. 31 Mayıs 2022'de Bebek Sahili'nde uluorta ilişkiye giren erkek ve kadın gözaltına alınmıştı. Erkek tutuklanırken, kadının ise akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmişti.