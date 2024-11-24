Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan gözaltına alındı

Tunceli Belediye Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Orhan'ı 'adli kontrol' şartıyla serbest bıraktı.

Yerine kayyum atanan Tunceli Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, savcılık ifadesi ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nden serbest bırakıldı.

Hakkında verilen gözaltı kararı ardından bu sabah Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne avukatlarıyla birlikte ifade vermeye giden Birsen Orhan, buradaki işlemlerinin ardından Tunceli Adliye’sine getirildi. Savcılık tarafından Birsen Orhan’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “Kamu görevlisine hakaret” iddialarıyla ifadesi alındı.

Birsen Orhan, daha sonra aynı gerekçelerle tutuklama talebiyle Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Birsen Orhan, hakimlik sorgusunun ardından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.