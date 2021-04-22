Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusunun 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı belirtiliyor. Şirket ise 4-5 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu iddiasında. Siber suçlarla mücadele ekipleri şirketin merkezinde inceleme yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.

Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı yönünde.

POLİS İNCELEME YAPIYOR

İddialara yönelik emniyet güçleri inceleme başlattı. Thodex'in istanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekileri sevk edildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri şu anda şirkette inceleme yapıyor.