  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. YETEEEEEEEEEERRRRR! 20 yaşındaki engelli Edanur da KATLEDİLDİ!

YETEEEEEEEEEERRRRR! 20 yaşındaki engelli Edanur da KATLEDİLDİ!

YETEEEEEEEEEERRRRR! 20 yaşındaki engelli Edanur da KATLEDİLDİ!

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan, işitme ve konuşma engelli 20 yaşındaki Edanur'un cansız bedeni ormanda bulundu.

Mersin'de boşanma aşamasındaki işitme ve konuşma engelli Edanur E.'nin (20) ormanda cesedi bulundu. Edanur E.'nin birlikte yaşadığı kendisi gibi işitme ve konuşma engelli sevgilisi Mehmet Y. (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Mehmet Y. ile kendisini yönlendirdiğini öne sürdüğü Ramazan A., tutuklandı.

Olay, 9 Şubat'ta Toroslar ilçesi, Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Bölgede hayvan otlatan çoban, ormanda kadın cesedi bulunca, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin işitme ve konuşma engelli Edanur E.'ye ait olduğunu belirledi.

Edanur E.'nin, Mezitli ilçesinde yaşadığı ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu tespit edildi. Edanur E.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Edanur E.'nin cinayet günü birlikte yaşadığı, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan sevgilisi Mehmet Y. ile halk otobüsüne binerek Işıktepe Mahallesi'ne gittikleri saptandı. Mehmet Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Mehmet Y., tercüman eşliğinde alınan ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti. Mehmet Y., cinayete kendisini Adana'da yaşayan Ramazan A.'un yönlendirdiğini öne sürdü.

Ramazan A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler edanur cinayet kadın cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca'dan normale dönüş sinyali! Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Erdoğan'ı çok kızdıracak ''IBAN avcısı'' paylaşımı
Dolar kuru için korkutan analiz: ''İstikrarlı görünüyor ancak...''
Medyanın ''örtülü reklamcı'' gazetecileri tek tek ifşa oldu
Merkez'in faiz kararı sonrası altın, Dolar ve Euro'nun tepkisi bu oldu
Hablemitoğlu cinayetinin bir numarası itirafçı oldu: ''Emri rütbeli biri verdi''
Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden gündem olmuştu! Yanıtı çok sert oldu
Fransız siyasetçiden haddini aşan açıklama: ''Öcalan serbest bırakılmalı''
ORC geçen hafta yaptığı anket sonuçlarını açıkladı: Tüm tahminler çöktü!
Doğanın en vahşi anı! Dev pitonun timsaha saldırı anı kamerada