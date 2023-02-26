Yıkılan fabrikanın enkazında korkutan yangın
Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında yangın çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.
Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
AA
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