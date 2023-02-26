Yıkılan fabrikanın enkazında korkutan yangın

Deprem nedeniyle rötar yapan EYT yasası için geri sayım

Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan apartman altı fırınlar için uyardı

Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia

Kızılay bir kuruma daha çadır satmış! Tanesi 160 bin TL...