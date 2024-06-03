Yılan saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yılan tarafından ısırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sebzeciler köyünde 75 yaşındaki G.Ç., bahçesinde çalışırken üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı. Komşuları, durumu fark eder etmez hemen yaşlı kadını Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından Ç., Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. İHA