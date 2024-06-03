Yılan saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yılan tarafından ısırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sebzeciler köyünde 75 yaşındaki G.Ç., bahçesinde çalışırken üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı. Komşuları, durumu fark eder etmez hemen yaşlı kadını Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından Ç., Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol