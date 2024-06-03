  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yılan saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Yılan saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Yılan saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yılan tarafından ısırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sebzeciler köyünde 75 yaşındaki G.Ç., bahçesinde çalışırken üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı. Komşuları, durumu fark eder etmez hemen yaşlı kadını Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından Ç., Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.

İHA

Etiketler Artvin Yusufeli yılan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki çöken binanın ardından Prof. Dr. Naci Görür korkutan detaya dikkat çekti İstanbul'daki çöken binanın ardından Prof. Dr. Naci Görür korkutan detaya dikkat çekti Bakanlık düğmeye bastı: Büyük doğum hareketi başlıyor Bakanlık düğmeye bastı: Büyük doğum hareketi başlıyor Sosyal medyada krizin yeni adı ''fitness''çı kadınlar oldu Sosyal medyada krizin yeni adı ''fitness''çı kadınlar oldu Hataylı depremzede çocuk uğradığı cinsel istismarı sosyal medyada anlattı Hataylı depremzede çocuk uğradığı cinsel istismarı sosyal medyada anlattı Ampute Milliler'den İsrail'e gol yağmuru: Yarım düzine gol attılar Ampute Milliler'den İsrail'e gol yağmuru: Yarım düzine gol attılar Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' Emlak vergisinde belediye rayici yerine bölge rayici geliyor Emlak vergisinde belediye rayici yerine bölge rayici geliyor Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da binlerce kişi sokak hayvanları için sokaktaydı İstanbul'da binlerce kişi sokak hayvanları için sokaktaydı