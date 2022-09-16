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Yılın Sürücüsü seçilmişti, ilk trafik kazasında hayatını kaybetti

Yılın Sürücüsü seçilmişti, ilk trafik kazasında hayatını kaybetti

Batman’da Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında ‘yılın sürücüsü’ seçilen 63 yaşındaki bir kişi hayatının ilk ve tek trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Siirt-Batman çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, N.K. yönetimindeki otomobil ile plakası öğrenilemeyen A.C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası N.K.'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

tfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan N.K.'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan  A.C.H.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan N.K.’in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında 'yılın sürücüsü' seçildiği ortaya çıktı. Yakınları, N.K.'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi. N.K., yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi.

Etiketler yılın sürücüsü ilk kazası ilk kaza trafik kazası
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