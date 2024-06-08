Yıllarca cinsel istismara uğrayan çocuk intihar etti

İzmir'de 7 yaşından 13 yaşına kadar onlarca kez cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki C.E.B., intihar etti..

İzmir'de 7 yaşından 13 yaşına kadar onlarca kez cinsel istismara uğrayan mağdur çocuk C.E.B., intihar etti. 16 yaşındaki C.E.B defalarca istismar edildiğini tüm ayrıntılarıyla anlatmış, ancak mahkeme sanıklar hakkında beraat kararı vermişti. İstismarın faillerinden biri, kendisi de o dönem çocuk yaşlarda olan kuzeniydi.

İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi geçen yıl verdiği beraat kararını şu sözlerle gerekçelendirdi:

“Her ne kadar suça sürüklenen çocuklar M.B. ve E.A. hakkında mağdura karşı cebir ve tehdit kullanarak organ sokmak sureti ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından cezalandırılmaları için kamu davası açılmışsa da yapılan yargılama ve toplanan delillere göre suça sürüklenen çocukların isnat edilen suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemedi.”

9. KATTAN ATLAYIP CANINA KIYDI

Mağdur çocuğun avukatı Barış Özbay, verilen beraat kararını istinafa taşıdı ve bozulmasını talep etti. Ancak yaklaşık bir yıldır karar çıkmadı. Tam da bu süreçte, mağdur çocuk C.E.B.’nin 28 Nisan 2024 tarihinde intihar ettiği öğrenildi. C.E.B.’nin 9. katın balkonundan atlayarak canına kıydığı ortaya çıktı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği konuya dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Hali hazırda yeterince büyük bir travmayla başa çıkmaya çalışan, adalet duygusu defalarca zedelenen çocuk; yerel mahkemenin faillerden taraf kararı karşısında daha fazla mücadele edemedi. Olayın esas sorumlusu istismarı önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmakla yükümlü devlettir. 2021 yılında cinsel istismar suçlarında tutuklama için 'somut delil' şartı getiren, çocuğun beyanını somut delilden saymayan düzenleme ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı başta olmak üzere devlet faillere alan açarak bir çocuğun yaşam hakkını, üstün yararını ihlal etmiştir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Basını ve kamuoyunu adaleti geç de olsa tesis etmek için ses yükseltmeye çağırıyoruz.”

Cumhuriyet