Yıllarca istismara uğrayan Emre, intihar etmişti ! Arkadaşları konuştu

Akrabası tarafından küçük yaşta istismara maruz kalan Emre Y.’nin (23) üniversiteden arkadaşları, tanık olarak dinlendikleri mahkemede dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Emre Y.’ye yıllarca istismarda bulunmakla suçlanan Vedat T.’nin (68) 5 Aralık’taki ilk duruşması öncesi dinlenen tanıklar Emre Y.’nin kendilerine “İnsanların gözünde rezil oldum. Artık benim için de güneş doğsun. Adalet nerede” diye sorduğunu anlattı.



Çorlu'da ailesi ile yaşayan Emre Y., akrabası Vedat T. tarafından 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel taciz ve tecavüze uğradı. Yaşadıkları nedeni ile bunalıma giren Y., savcılık şikâyeti öncesi Vedat T. ile görüştü. Vedat T. ile aralarında geçen konuşmaları kayda alan Emre Y., geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi. Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Emre Y. ifadeye çağrılmadı. İçinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Emre Y., 29 Nisan günü ailesiyle yaşadığı 15’inci kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Emre Y.’nin ölümü sonrası soruşturma süreci hız kazandı, gözaltına alınan Vedat T. tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Aralık’ta yapılacak ilk duruşma öncesi bir kısım tanık dinlendi.

Emre Y.’nin üniversiteden arkadaşları B. A.(24) ile psikolog R. İ. S. (24) İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tanık sıfatı ile dinlendi. Y. ailesinin avukatları Merve Uçanok ve Oğuz Mescioğlu ile tutuklu sanık Vedat T.'nin avukatları Asena Şimal Ergenekon ve Yeşim Alkoç’un hazır bulunduğu duruşmada, tanıkların anlattıkları zaman zaman duygusal anların da yaşanmasına neden oldu.

O GÜN ‘YALNIZ DEĞİLSİN’ DEDİ

Emre Y. ile yakın bir arkadaşlıklarının olduğunu anlatan B. A. ifadesinde şunları kaydetti: “Üniversitede öğrenciyken bir gün arkadaşlarla oturuyorduk. Bir kız arkadaşımız tacize uğradığından bahsetti. Bu sırada ortamda Emre de vardı. Emre, ‘Yalnız değilsin, benim de başıma geldi’ dedi. Bu olaydan 6-7 ay sonra Emre ile tek başına konuşurken, 9 yaşında Vedat T.’nin kendisini taciz ettiğinden bahsetti. Herkes evde varken bu olayın gerçekleştiği anlattı. Sanığın, Emre’lerin evinde yatılı kaldığını söylemişti. O gün bu kadar söyledi. 1 yıl sonra tekrar aynı konu açıldığında bunun sadece tacizle kalmadığını 9 yaşından sonra sistematik olarak tecavüze döndüğünü, kendisinin bu konu yüzünden çok korktuğunu konuyu bir türlü ailesine açamadığını bütün hayatını etkilediğini söyledi.”

''KENDİMİ REZİL ETTİM''

B. A., ifadesinin devamında “Emre gidip savcılığa dilekçe verdi ifadeye çağrılmayı bekledi. Son günleri hep ağlama krizleriyle geçiyordu. ‘Ben böyle bir adım attım ama o hayatını yaşıyor. Olan benim hayatıma oldu. İfadeye bile çağrılmadım. Ben kendimi rezil ettiğimle kaldım. İnsanların gözünde rezil oldum. Artık benim için de güneş doğsun diyordu” diye konuştu.

Emre Y.’nin bir diğer üniversiten arkadaşı R. İ. S.ise “Emre’nin, taciz ve tecavüze uğradığını biliyorum. Bir akşam arkadaşım Emre bana bu olayı açtı. İlk 9 yaşında akrabası tarafından kendi evinde tacize uğradığını söyledi. ‘İlk 9 yaşındaydım’ dedi. Bana ‘kışın, uzaktan bir akrabamız bizim evde kalıyordu. Akşamları biz onunla aynı odada yatıyorduk. Başlangıçta anlayamamıştım. 9 yaşındaki bir çocuk nasıl anlasın’ dedi. Kendisine sevgi gösterildiğini sanıyormuş. Bu kişi, bayramda Emreler’de kalıyormuş. Daha sonra ise bu olayın ciddi bir boyuta vardığını ve tecavüz olduğunu söyledi” dedi.

‘ADALET NEREDE’ DİYE SORDU

“Bu olay, Emre’nin bütün hayatını etkiledi. Bunu görmek çok kolaydı” diyen S. ifadesinin devamında. “Süreç Emre’yi çok yordu. Adalet Emre’nin yanında olmadı. Emre, savcılığa başvurduktan 1,5-2 ay sonra bana ‘İ. adalet nerede’ diye sordu. Ben ona hiç bir şey diyemedim. Ortada çok büyük bir suç. Biz hep Emre’nin yanındaydık ama Emre dayanamadı” diye konuştu.

İLK DURUŞMA 5 ARALIK’TA

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi talebi ile tutuklu yargılanan Vedat T. 5 Aralık’taki ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak. Davayı, Y. ailesinin avukatları yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin de takip etmesi bekleniyor.