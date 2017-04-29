Yıllardır aranan PKK'lı orada yakalandı

1988’de Tunceli’de öğretmenler Mustafa Çağlar ve Musa Sarısaç öldüren PKK'lı terörist Celal Kıldağ'ın 29 yıl sonra tur gemisiyle geldiği Karayipler’de yakalandığı iddia edildi. Türk Interpolü'nün Kıldağ’ın iadesi için işlemleri başlattığı da belirtildi.



1988 yılında öğretmenler Mustafa Çağlar ve Musa Sarısaç'ı öldürmekten aranan PKK'lı terörist 1958 doğumlu Celal Kıldağ Karayip'lerde yakalandı.

ALMANYA İADEYİ REDDETMİŞTİ

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, yıllar süren davalar sonucunda Kıldağ, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında Türkiye'den kaçarak Almanya'ya yerleşti. Celal Kıldağ hayatını Almanya'da sürdürmeye devam etti. Kırmızı Bülten ile aranmasına rağmen, Interpol'ün tüm girişimlerine rağmen bir türlü Türkiye'ye iade edilmedi.

TATİL ADASINA GİTTİ

Almanya'da bunalan Kıldağ, Karayipler'deki tatil adası Cayman'a yerleşmeye karar verdi. Türk İnterpol'ü bu durumu tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı hemen harekete geçti.

Kıldağ gemiden indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Interpol öğretmenlerin katilinin iadesi için girişimleri başlattı.