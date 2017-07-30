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  4. 30 Temmuz 2017 12:07

Yılmaz Büyükerşen'e saldırı anı kamerada

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi güvenlik kemarasına böyle yansıdı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik saldırı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Saldırıyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde Büyükerşen ve yanındaki kişinin, Haller Gençlik Merkezi'ne doğru yürümesi ve sonrasında yaşanan arbede yer alıyor.

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, dün akşam saatlerinde iş yeri sahibiyle tartışma yaşamıştı. Tartışma devam ettiği sırada iş yeri sahibinin yanında bulunan kişi, silahını çıkarıp Büyükerşen'i darbetmeye çalışmış, etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen, yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürülmüştü.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na saldırı girişimiEskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi , yılmaz büyükerşen
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