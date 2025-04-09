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Yılmaz Özdil kameralar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

Yılmaz Özdil kameralar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı
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Gazeteci Yılmaz Özdil İBB'nin başkanlık binasının yer aldığı Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan 278 öğrenci ile ilgili "Eşek herif' olarak rica ediyorum" ifadeleriyle özgürlük isteyip gözyaşlarına hakim olamadı.

Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Yılmaz Özdil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip tutuklanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınıp tutuklanan 278 öğrenciler için dikkat çeken ifadeler kullandı.

 "Meslek hayatım boyunca, bu yıl 43. yılım; 17 yaşımdan beri gazetecilik yapıyorum. 43 yıldır gazeteciyim." diyerek sözlerine başlayan Yılmaz Özdil, "Belki 600'ün üzerinde davada yargılandım bugüne kadar. Ama her defasında beni hakimin, savcının önüne götürürler. Bir baba olarak, bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak ve o günleri hâlâ yaşayan bir "eşek herif" olarak yalvarıyorum." dedi.

Özdil açıklamalarının devamında "Delikanlıdır, hata yapar. Adı üstünde: delikanlı. Gençlik hatasıdır, olabilir. Gençlik hatası olmayan adam olur mu?  Bir "eşek herif" olarak, Türkiye'nin hakimlerinden, savcılarından rica ediyorum: Evlatlarımızı bırakın. İnsanın duygulanmaması mümkün değil. Çünkü çok haksızlık var. Gerçekten çok adaletsizlik var." ifadelerini kullandı.

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Etiketler eşek herif tutuklu öğrenciler yılmaz özdil protesto
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