Yine adli emanet yine hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda yapılan denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, emanet bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti sonrası resen soruşturma başlatıldığını ve 1 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2026 tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın failinin Ankara Batı Emanet Memuru olarak görev yapan E.Ö. olduğu tespit edilmiş olup şüpheli emanet memuru alınan ifadesinde atılı suçu ikrar etmiştir. Şüpheli alınan ifadesine müteakip 6 Şubat 2026 tarihinde sevk olunduğu Nöbetçi Ankara Batı 1'inci Sulh Ceza Hakimliği’nce zimmet suçundan tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

DHA