Yine bekçi yine şiddet

Bekçiler, bir kez daha şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Siirt'in Şirvan ilçesinde fırında çalışan iki kardeş ile fırında bulunan bir kişinin bekçilerin şiddetine maruz kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Şirvan ilçesinde 14 Mayıs Cuma gecesi saat 21.00 sıralarında bir fırında çalışan iki kardeş ile fırında bulunan bir kişinin emniyet görevlisi bekçilerin şiddetine maruz kaldı.

Yaşadıklarını anlatan fırın işletmecisi Rıdvan I., Küfre Mahallesi'ndeki fırında oğulları Muhammed Erdal (19) ve Barış (18) çalışırken, birisinin adını bildikleri iki bekçinin gelerek fırının kapatılmasını istediğini, ancak kendilerine İçişleri Bakanlığı genelgesine göre fırının çalışabileceğinin hatırlatıldığını söyledi. Bekçilerin, 'Burayı kapatın gidin yoksa zorla kapatırız' dediğini öne süren fırıncı Rıdvan I., yaşanan kısa tartışmanın ardından bekçilerin, fırın çalışanlarını ve o anda fırında bulunan Hamza İ.’yi darp ettiğini söyledi.

'GÖZALTI KAYDI YAPILMADI'

Rıdvan I., bekçilerin çağrısı üzerine olay yerine iki polis ekibi gelirken, Hamza İ.’nin kardeşi Ömer Faruk İ.’nin de tartışmayı ayırmak üzere fırına ulaştığını, ancak dört kişinin zor kullanılarak gözaltına alınıp karakola götürüldüğünü ifade etti.

I., gözaltı kaydı yapılmadığını, fırında çalışan iki çocuğuna maske takmadıkları için diğer iki kardeşe ise sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazılarak salıverildiklerini söyledi.

'TEHDİT EDİLİYORLAR'

I., "Bizim sorumlu olduğumuz yerler var ve bu amaçla ekmek üretiyoruz. Çocuklarıma zorla dükkan kapattırılmak istendi ve darbedildi. Gözaltına alan ekipler de darp etmiştir. Karakola götürüldükleri zaman da darp raporu almamaları için tehdit ediliyorlar. ‘Raporu alırsanız hem sizin için hem de raporu verecek doktor için iyi olmaz’ deyip işyerine gönderiyorlar. Ardından kendilerine cezai işlem uygulanıyor. Şimdi hakkımızı hukukumuzu kimden soracağız" dedi.

'BURASI DOĞU'

Kısıtlamaların kalkması ile Şirvan Adliyesi'ne giderek suç duyurunda bulunacaklarını söyleyen Rıdvan I., "Bu sabah da bekçiler çocukların yanına gelmiş ve hakaret ederek ‘Darp raporu alamadınız’ demişler. Biz bundan şikayetçiyiz. Bekçiler, üstüne ‘Burası Doğu, burayı başka yerler ile karıştırmayın. Şikayetçi olursanız sizi yatağınızdan alırız’ şeklinde konuşmuşlar. Çocuklar korkudan ilk akşam darp raporu alamamışlar. Kime güveneceğiz?" diye konuştu.

I., olayı öğrendikten sonra çocuklarının gözaltına alınma anını belgeleyebilmek amacıyla uzaktan çekim yapabildiğini aksi durumda yaşananları belgeleyemeyeceğini de sözlerine ekledi.

ANKA