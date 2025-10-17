Yine bir akran şiddet: Lise tuvaletinde sigara kavgasında birinin çenesi kırıldı, diğeri tutuklandı

Zonguldak'ta Anadolu Lisesi tuvaletinde 16 yaşındaki 2 öğrenci arasında "sigara isteme" tartışmasında sigara isteyen öğrenci "sigara kullanmıyorum" diyen arkadaşına attığı yumrukla çenesini kırdı. Çenesi kırılan öğrenci hastaneye kaldırılırken, yumruğu atan öğrenci ise tutuklandı.

Olay, 14 Ekim’de Zonguldak’ta Erdemir Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12’nci sınıfa giden U.U. arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti.

Daha sonra tuvalete gelen Berk E., U.U.’dan sigara istedi. U.U., ‘sigara kullanmıyorum’ diyerek uzaklaşmaya çalıştı. B.T. ise attığı yumruk ile U.U.’yu yere devirdi. Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.

Dişinin kırıldığı görülen U.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Burada tedavi edilemeyen U.U. önce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.

U.U.’nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Berk E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

İHA