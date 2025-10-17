  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine bir akran şiddet: Lise tuvaletinde sigara kavgasında birinin çenesi kırıldı, diğeri tutuklandı!

Yine bir akran şiddet: Lise tuvaletinde sigara kavgasında birinin çenesi kırıldı, diğeri tutuklandı

Güncelleme:

Zonguldak'ta Anadolu Lisesi tuvaletinde 16 yaşındaki 2 öğrenci arasında "sigara isteme" tartışmasında sigara isteyen öğrenci "sigara kullanmıyorum" diyen arkadaşına attığı yumrukla çenesini kırdı. Çenesi kırılan öğrenci hastaneye kaldırılırken, yumruğu atan öğrenci ise tutuklandı.

Olay, 14 Ekim’de Zonguldak’ta Erdemir Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12’nci sınıfa giden U.U. arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti.

Daha sonra tuvalete gelen Berk E., U.U.’dan sigara istedi. U.U., ‘sigara kullanmıyorum’ diyerek uzaklaşmaya çalıştı. B.T. ise attığı yumruk ile U.U.’yu yere devirdi. Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.

Dişinin kırıldığı görülen U.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Burada tedavi edilemeyen U.U. önce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.

U.U.’nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Berk E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

İHA

text-ad
Etiketler sigara lise anadolu lisesi yumruk çenesini kırdı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Barışmak için geldim'' deyip, genç kadını katletmişti... Korkunç cinayet kamerada! ''Barışmak için geldim'' deyip, genç kadını katletmişti... Korkunç cinayet kamerada! İsrail durmuyor: Sabaha karşı bomba yağdı, ortadoğu yine cehenneme döndü! İsrail durmuyor: Sabaha karşı bomba yağdı, ortadoğu yine cehenneme döndü! Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen genç, tıraş olup, banyo yapıp bambaşka bir oldu Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen genç, tıraş olup, banyo yapıp bambaşka bir oldu Ehliyetsiz ters yön magandası yakalandı: Meğer ilk magandalığı değilmiş! Ehliyetsiz ters yön magandası yakalandı: Meğer ilk magandalığı değilmiş! Kardeşi PKK'nın elebaşısı olan DEM'li Sakık'tan TBMM'de Atatürk'e hakaret! Kardeşi PKK'nın elebaşısı olan DEM'li Sakık'tan TBMM'de Atatürk'e hakaret! Fazıl Say üçüncü kez nikah masasına oturarak ile sahne arkadaşıyla hayat arkadaşı oldu Fazıl Say üçüncü kez nikah masasına oturarak ile sahne arkadaşıyla hayat arkadaşı oldu İşçi - işveren davalarında yeni dönem: AYM o şartı iptal etti! İşçi - işveren davalarında yeni dönem: AYM o şartı iptal etti! Sabaha karşı saatlerce süren prikopat damat krizi: Polise 4 saat boyunca ecel terleri döktürdü! Sabaha karşı saatlerce süren prikopat damat krizi: Polise 4 saat boyunca ecel terleri döktürdü! 70 yaş ve üstü mankenlerle göz kamaştıran Cumhuriyet defilesi 70 yaş ve üstü mankenlerle göz kamaştıran Cumhuriyet defilesi Güllü'nün ölüm nedeni ortaya çıktı, çocukları harekete geçti! Güllü'nün ölüm nedeni ortaya çıktı, çocukları harekete geçti!
Şule Aydın ve Murat Ağırel'e saldırı ihbarı: Motosikletli tetikçi tutulmuş! Şule Aydın ve Murat Ağırel'e saldırı ihbarı: Motosikletli tetikçi tutulmuş! Trafiğin ''en çekici'' çekicisine ''iyiki doğdun sevgilim'' cezası! Trafiğin ''en çekici'' çekicisine ''iyiki doğdun sevgilim'' cezası! Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı... Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı... Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce yağmur, sonra yağmur, daha sonra yine yağmur var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce yağmur, sonra yağmur, daha sonra yine yağmur var! Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı: Kendisi ağır yaralandı, bebeği doğmadan öldü! Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı: Kendisi ağır yaralandı, bebeği doğmadan öldü! Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu Altın fiyatları uçuşa geçince düğünlerin yeni takısı gümüş oldu! Altın fiyatları uçuşa geçince düğünlerin yeni takısı gümüş oldu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Belediye Başkanı'ndan olay açıklama CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Belediye Başkanı'ndan olay açıklama Babası ''Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel'' demişti, cansız bedeni bulundu! Babası ''Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel'' demişti, cansız bedeni bulundu! Zafer Partisi lideri Özdağ'dan DEM'li Sırrı Sakık'a çok sert yanıt Zafer Partisi lideri Özdağ'dan DEM'li Sırrı Sakık'a çok sert yanıt