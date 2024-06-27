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Yine bir bankacı yine vurgun: 300 milyon TL

Yine bir bankacı yine vurgun: 300 milyon TL
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İzmir'de bir bankanın şube müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. H.Ö soruşturma açıldığı öğrenince ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. MASAK'ın da konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi..

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan bankacı S.E. vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Özel bir bankanın İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı. Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç.. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma yürütürken, banka yönetiminin şubeye müfettiş gönderdiği ve şubenin geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

300 milyon lira toplanmış

Öte yandan, yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü.

İzmir'de bir bankanın şube müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. H.Ö soruşturma açıldığı öğrenince ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. MASAK'ın da konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi..

İntihar girişiminde bulundu

Soruşturma açıldığını öğrenen Şube Müdürü H.Ö. ise dün akşam saatlerinde çok fazla sayıda ilaç içtiği, gözetim altında tutulduğu Bayraklı Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

İfadeler alınıyor

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan konunun ardından soruşturma derinleştirildi. Mağdur ve şikayetçi olan çok sayıda ismin ifadeleri alınmaya başlarken H.Ö. ve döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Döviz bürosu sahibinin gözaltına alındığı, H.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi

İHA

Etiketler izmir bankacı vurgun yüksek kar vaadi
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