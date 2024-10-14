Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var

Balıkesir’de eşiyle ayrılma aşamasında olan bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınpederini ise yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve geldi.

M.Ö., eşi N.Ö., kayınpederi A.K., kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı G.K. ile konuşmaya başladı.

Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda G.K. aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan N.Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, A.K. ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA