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Yine bir boşanma aşamasındaki eş katliamı! Bir kadın daha katledildi

Yine bir boşanma aşamasındaki eş katliamı! Bir kadın daha katledildi
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İzmir'in Konak ilçesinde, 39 yaşındaki bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. K.K., çocuğuyla evden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ın peşine düştü. Bir süre sonra K.K., belinden çıkardığı tabancayla yanına yaklaştığı Koluman'ın başına 4 el ateş etti. Koluman, kanlar içinde yere yığılırken K.K. kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koluman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recibe Koluman'ın cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

K.K., olaydan bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

DHA

Etiketler kadın cinayeti boşanma aşamasındaki eş cinayet
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