Yine bir boşanma aşamasındaki eş vahşeti! Bir kadın daha öldürüldü

Türkiye yeni güne de kadın cinayetiyle başladı. Aydın'da 37 yaşındaki bir genç kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi.

Aydın Söke'de yaşanan kahreden cinayet, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası M.Ç. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.Ç. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç. tabanca ile Z.Ç.’e ateş etti. Kurşunlardan 4’ü kaçmaya çalışan kadının sırtına isabet etti.

Silah sesinini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.Ç.’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çiçek’in cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini sırtından vuran M.Ç. ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından tabancayla birlikte gözaltın alındı.