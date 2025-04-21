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Yine bir bungalov vurgunu: 10 milyon TL'lik vurguncular yakalandı

Yine bir bungalov vurgunu: 10 milyon TL'lik vurguncular yakalandı
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Tunceli merkezli 3 ilde, sahte bungalov ilanları verip, çok sayıda kişiyi 10 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Tunceli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü bungalov ilanı üzerinden rezervasyon için 315 bin liralık ödeme yaptıklarını ancak daha sonra temasa geçtikleri kişilere ulaşamadıklarını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı.

Özel ekibin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yayınladıkları bungalov ilanı için çağrı merkezi kurdukları, bu numaraları arayanlardan rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti aldıkları, bu yöntemle son 6 ayda 115 kişiyi yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca telefonlarından yapılan incelemede, bugüne kadar toplamda 10 milyon TL'lik vurgun yaptıkları saptandı. Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin ve Mersin'de 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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Etiketler Tunceli gözaltı bungalov dolandırıcılık sahte bungalov ilanı bungalov ilanı
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