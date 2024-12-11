Yine bir ''can'' kıyımı: İstanbul'da çöpteki poşette 11 yavru bulundu

İstanbul Sancaktepe’de çöp konteynerinden ağzı sıkıca bağlanmış bir poşet içinde 11 yavru köpek bulundu. Yavru köpeklerin 4'ünün öldüğü belirlendi.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Sima Sokak’ta yaşanan olay, insanlık adına hem bir utanç hem de bir umut hikayesi olarak kayıtlara geçti. Çöp atmak için evinden çıkan Ayşe Karlangıç, konteynerden gelen tuhaf sesleri duyunca duraksadı. Seslerin kaynağını bulmak için harekete geçen Karlangıç, ağzı sıkıca bağlanmış bir market poşetini fark etti. Poşette, göbek bağları hâlâ üzerlerinde olan 11 yavru köpek vardı.

Köpeklerden dördü hayatını kaybetmişti. Hayatta kalan yedi yavru ise baygın halde bulunuyordu. Karlangıç, zaman kaybetmeden köpekleri evine götürerek ısınmaları için kalorifer peteğinin yanına koydu ve saç kurutma makinesiyle onları ısıtmaya çalıştı. Ayrıca, pet shoptan aldığı süt ve mamayla yavru köpeklerin beslenmesini sağladı.

Ayşe Karlangıç, yaşadığı korkunç olayı şu sözlerle anlattı:

"Çöp atarken bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sesler devam edince biraz daha kurcaladım. Önce kedi zannettim. Çöp içerisindeki poşetin hareket ettiğini fark ettim. Demir bir çubuk yardımıyla poşeti çöpten çıkarttım. Poşetin ağzını 4-5 defa bağlamışlardı. Bunu yapanların vicdansızlığını tarif etmek mümkün değil."

Poşetten çıkan 11 yavru köpekten dördünün telef olduğunu belirten Karlangıç, geriye kalan yedi yavruyu kaderlerine terk edemediğini ifade etti.

"Orada bırakmaya içim el vermedi. Evime götürdüm, gıdalarını verdim ve vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile hâlâ üzerlerinde. Bu hayvanların bir an önce anne sütü alması gerekiyor. Daha iyi bir bakım sağlanana kadar elimden geleni yapacağım," dedi.

"BU VİCDANSIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

Olay, hayvan hakları konusundaki eksiklikleri bir kez daha gündeme taşırken, sosyal medyada geniş yankı buldu. Karlangıç’ın yavru köpekleri kurtarma çabası takdir toplarken, yavruları poşetle çöpe atan kişilere karşı tepki yağdı. Bölge sakinleri, bu tür olayların önlenmesi için daha sıkı yasal düzenlemeler yapılmasını talep etti.



Hayatta kalmaya çalışan yedi yavru köpeğin bakımını üstlenen Karlangıç, hayvanlar için kalıcı bir çözüm bulunana kadar onları korumaya kararlı olduğunu belirtti.