Yine bir çocuk, yine bir cinayet: 14 yaşında katil oldu!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şanlıurfa'da tartıştığı arkadaşı H.E.K.'yi (16), bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, önceki gece geç saatlerde Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. H.E.K. ile Y.K. arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Y.K., yanında taşıdığı bıçakla H.E.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. K., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.E.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.E.K., otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde arkadaşının ölümüne üzüldüğünü belirten Y.K.’nın, olay günü ailesine laf atılması nedeniyle öfkeye kapılıp bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklandı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol