Yine bir eli silahlı, boşama aşamasındaki cani dehşeti: Hem eşini öldürdü hem kendini!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boşanma aşamasında olan İrem ve Şenol Bostan arasında çıkan tartışma feci bitti. Eli silahlı cani önce eşini vurup öldürdü ardından da aynı silahla intihar etti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi’nde, boşanma sürecinde bir çiftin tartışması feci bitti.

Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasındaki İ.B. ve Ş.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ş.B., yanında bulundurduğu tabanca ile önce eşi İ.B.’a ateş etti, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Bostan çiftinin olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

Cenazeler, savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

 

DHA

