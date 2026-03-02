Yine bir hafriyat kamyonu dehşeti: Kamyonu durdurmak isterken feci halde can verdi

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan feci kaza, tüm müdahalelere rağmen acı haberle sonuçlandı. El freni çekilmeyi unutulan hafriyat kamyonunu durdurmak isterken 4 metre yükseklikten düşen talihsiz şoför kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olay anına dair ortaya çıkan yeni görüntüler ise kazanın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Karameşe Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, hafriyat kamyonu şoförü S.A. (55), inşaat alanından yük almak için aracını yol kenarına park etti. İddiaya göre el freni çekilmeyen dev araç, sürücü indikten hemen sonra hareket ederek rampadan aşağı kaymaya başladı.

Kamyonunu Durdurmak İstedi Ama...

Aracın hareket ettiğini fark eden S.A., büyük bir paniğe kapılarak kamyonu durdurmak için peşinden koştu. Hareket halindeki aracın kapısını açmaya çalışan talihsiz sürücü, bu sırada kamyonun kendisine ve yol kenarındaki demir korkuluklara çarpmasıyla dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşen S.A. ağır yaralandı.

Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Olay anına dair ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtları, kazanın ne kadar hızlı geliştiğini gösterdi. Görüntülerde; S.A.'nın inşaat önünde beklediği, kamyonun kaydığını görünce var gücüyle araca doğru koştuğu ancak binmeye çalıştığı esnada çarpmanın etkisiyle boşluğa düştüğü görülüyor.

Hastanede Acı Son

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü hemen hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 55 yaşındaki şoför S.A. hayata tutunamadı. Kamyonun demir korkuluklara ve elektrik direğine çarparak durması ise, aracın binalara girmesini engelleyerek daha büyük bir faciayı önledi.

İHA