  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine bir hafriyat kamyonu dehşeti: Kamyonu durdurmak isterken feci halde can verdi

Yine bir hafriyat kamyonu dehşeti: Kamyonu durdurmak isterken feci halde can verdi

Güncelleme:

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan feci kaza, tüm müdahalelere rağmen acı haberle sonuçlandı. El freni çekilmeyi unutulan hafriyat kamyonunu durdurmak isterken 4 metre yükseklikten düşen talihsiz şoför kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olay anına dair ortaya çıkan yeni görüntüler ise kazanın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Karameşe Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, hafriyat kamyonu şoförü S.A. (55), inşaat alanından yük almak için aracını yol kenarına park etti. İddiaya göre el freni çekilmeyen dev araç, sürücü indikten hemen sonra hareket ederek rampadan aşağı kaymaya başladı.

Kamyonunu Durdurmak İstedi Ama...

Aracın hareket ettiğini fark eden S.A., büyük bir paniğe kapılarak kamyonu durdurmak için peşinden koştu. Hareket halindeki aracın kapısını açmaya çalışan talihsiz sürücü, bu sırada kamyonun kendisine ve yol kenarındaki demir korkuluklara çarpmasıyla dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşen S.A. ağır yaralandı.

Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Olay anına dair ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtları, kazanın ne kadar hızlı geliştiğini gösterdi. Görüntülerde; S.A.'nın inşaat önünde beklediği, kamyonun kaydığını görünce var gücüyle araca doğru koştuğu ancak binmeye çalıştığı esnada çarpmanın etkisiyle boşluğa düştüğü görülüyor.

Hastanede Acı Son

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü hemen hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 55 yaşındaki şoför S.A. hayata tutunamadı. Kamyonun demir korkuluklara ve elektrik direğine çarparak durması ise, aracın binalara girmesini engelleyerek daha büyük bir faciayı önledi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

14 aylık bebeğe darp dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
14 aylık bebeğe darp dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı
Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Türkiye'nin saklı cennetinde seyrine doyumsuz kış manzarası
Türkiye'nin saklı cennetinde seyrine doyumsuz kış manzarası
Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü!
Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü!
Fenomen Ece Ronay'ın TSK paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı
Fenomen Ece Ronay'ın TSK paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı
Etiketler Kağıthane kaza kamyon harfiyat kamyonu kaza anı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklilere özel ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te! İşte şartlar... Emeklilere özel ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te! İşte şartlar... Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı İstanbul'da 120 saniyede 18 milyon TL'lik soygun! Güvenlik görevlisiyle burun buruna geldiler İstanbul'da 120 saniyede 18 milyon TL'lik soygun! Güvenlik görevlisiyle burun buruna geldiler Ümit Özdağ'dan kritik İran uyarısı: ''Türkiye hazır olması gerekiyor'' Ümit Özdağ'dan kritik İran uyarısı: ''Türkiye hazır olması gerekiyor'' Güney Kıbrıs'ta İngiliz üssünde patlama sesleri! Uçaklar havalandı Güney Kıbrıs'ta İngiliz üssünde patlama sesleri! Uçaklar havalandı Ekonomide savaş alarmı! TCMB ve SPK tedbirleri peş peşe açıkladı Ekonomide savaş alarmı! TCMB ve SPK tedbirleri peş peşe açıkladı Türkiye'nin ''yeşil altını''ndan müjdeli haber geldi: Bu yıl bir rekor kırılacak! Türkiye'nin ''yeşil altını''ndan müjdeli haber geldi: Bu yıl bir rekor kırılacak! İran'a saldırılar ne kadar sürecek? Trump tarih verdi! İran'a saldırılar ne kadar sürecek? Trump tarih verdi! İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu! İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu! Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Av yasağına oltalarla meydan okudular: Sanki yasak başlamadı da av günü ilan edildi! Av yasağına oltalarla meydan okudular: Sanki yasak başlamadı da av günü ilan edildi! Uzman isimden EYT'zedelere ve yaş şartına takılanlara 5 yılda emeklilik formülü Uzman isimden EYT'zedelere ve yaş şartına takılanlara 5 yılda emeklilik formülü Zam yağmuru sürüyor: Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden bir zam daha geliyor! Zam yağmuru sürüyor: Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden bir zam daha geliyor! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek! Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü! Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü! Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı! Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı! Lise öğrencisi dehşet saçtı: 2 kadın öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakladı! Lise öğrencisi dehşet saçtı: 2 kadın öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakladı! Dubai'de kabus dolu gece: Ünlü çift geceyi sığınakta geçirdi! Dubai'de kabus dolu gece: Ünlü çift geceyi sığınakta geçirdi! İran savaşında yeni cephe açıldı: İsrail'e füze yağdırdılar! İran savaşında yeni cephe açıldı: İsrail'e füze yağdırdılar! Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor! Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!