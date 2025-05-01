  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine bir imam nikahlı cani.. Cinayetten tutuklanıp, sevgilisini suçladı

Yine bir imam nikahlı cani.. Cinayetten tutuklanıp, sevgilisini suçladı

Yine bir imam nikahlı cani.. Cinayetten tutuklanıp, sevgilisini suçladı
Güncelleme:

Bursa'da resmi nikah öncesi kıyılması yasak olmasına rağmen 2 yıldır imam nikahı ile birlikte yaşadığı 48 yaşındaki sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan 31 yaşındaki şüpheli kadın cinayet iddialarını yalanlayarak "kendisini bıçakladı" dedi.

Bursa'da 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi E.K.'yı (48) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Simge İvedi (31), tutuklandı. İvedi ifadesinde suçlamaları reddedip, E.K.'nın kendisini bıçakladığını öne sürerken; olayın cinayet mi yoksa intihar mı olup olmadığı otopsi raporu ile ortaya çıkacak.

E.K., 12 yıldır dini nikahla birlikte, son 2 yıldır da ayrı yaşadığı Y.O. ile konuşmak için Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 27 Nisan'da akşam saatlerinde bir araya geldi. Çift konuştuğu sırada iddiaya göre E.K.'nın cep telefonuna Simge İvedi isimli kişiden mesaj geldi. Mesajı gören Y.O. iddiaya göre, E.K.'nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği Simge İvedi'yi arayıp, konuşmak için çağırdı. İvedi olay yeri olan Üçevler Mahallesi Beşevler Sanayi Sitesi 15'inci Sokak'a gelince E.K., arkadaşını arayıp, Y.O.'yu evine götürmesini istedi. Y.O. olay yerine gelen E.K.'nın arkadaşı tarafından evine götürürken, Simge İvedi ile E.K. arasında tartışma çıktı. Güzellik uzmanı Simge İvedi, 28 Nisan'da saat 02.00 sıralarında E.K.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan E.K., kurtarılamadı.

Olay yerinde gözaltına alınan Simge İvedi, işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İfadesinde cinayeti kabul etmeyen ve E.K.'nın kendisini bıçakladığını öne süren İvedi'nin, "Ertuğrul bana dini nikahlı eşinden ayrıldığını söylemişti. O akşam eşi Y.O. beni arayınca Ertuğrul ile konuşmak için buluştuk. Buluştuğumuz yerde bir anda tartışmaya başladık. Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. 'Bak gördün mü ne yaptığını' dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı" dediği öğrenildi.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu, bıçağın göğse giriş yönü ve şeklinin tespit edileceği otopsi raporuyla belli olacak. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler imam nikahlı cinayet mi intihar mı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havuz başı pozlarıyla yazı getiren Zeynep Bastık'ın yeni imajını gören tanıyamadı! Havuz başı pozlarıyla yazı getiren Zeynep Bastık'ın yeni imajını gören tanıyamadı! İstanbul trafiğindeki çakarlı lüks otomobilli Menzilcilerin cezası belli oldu İstanbul trafiğindeki çakarlı lüks otomobilli Menzilcilerin cezası belli oldu Kudüs yanıyor! İsrail uluslararası yardım istedi! Filistin ''hazırız'' dedi! Kudüs yanıyor! İsrail uluslararası yardım istedi! Filistin ''hazırız'' dedi! Prens dizisinin 3'üncü sezon tarihi belli oldu: ''Osmanlı İmparatorluğu'na hoşgeldiniz!'' Prens dizisinin 3'üncü sezon tarihi belli oldu: ''Osmanlı İmparatorluğu'na hoşgeldiniz!'' Sağanak yağışlar devam ediyor... Bu illerimize çamur yağacak! Sağanak yağışlar devam ediyor... Bu illerimize çamur yağacak! Yandaş medyanın ''Ekrem İmamoğlu'nun'' dediği lüks otomobiller MHP'li milletvekilinin çıktı! Yandaş medyanın ''Ekrem İmamoğlu'nun'' dediği lüks otomobiller MHP'li milletvekilinin çıktı! Altın fiyatlarında işler terse döndü... Rekor tahminleri sürerken piyasalar altüst oldu! Altın fiyatlarında işler terse döndü... Rekor tahminleri sürerken piyasalar altüst oldu! İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu Kanseri yenen Galler Prensesi Kate Middleton yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kanseri yenen Galler Prensesi Kate Middleton yeni imajıyla herkesi şaşırttı İmamoğlu ve Özdağ'a destek verip, Erdoğan'a resti çekti! İmamoğlu ve Özdağ'a destek verip, Erdoğan'a resti çekti!
Geç gelen karar tepki çekti: Zorunlu UTTS'ye son dakikada süre uzatma kararı geldi Geç gelen karar tepki çekti: Zorunlu UTTS'ye son dakikada süre uzatma kararı geldi Uzak Şehir'in ''metres Mine'si''ne iğrenç taciz! Hem ifşa etti hem isyan etti.. Uzak Şehir'in ''metres Mine'si''ne iğrenç taciz! Hem ifşa etti hem isyan etti.. Cem Küçük İBB'de 2019 yılını işaret edip 2-3 milyar TL'lik skandal bir iddiada bulundu Cem Küçük İBB'de 2019 yılını işaret edip 2-3 milyar TL'lik skandal bir iddiada bulundu Özel'den AK Parti'nin kalesinde Erdoğan'a rest! Özel'den AK Parti'nin kalesinde Erdoğan'a rest! Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi Sahiplenme bahanesiyle evine aldığı köpekleri katleden şüphelinin ifadesi ''pes'' dedirtti Sahiplenme bahanesiyle evine aldığı köpekleri katleden şüphelinin ifadesi ''pes'' dedirtti Survivor'da ikinci aile tehdidi krizi! Acun Ilıcalı o yarışmacının adını açıkladı! Survivor'da ikinci aile tehdidi krizi! Acun Ilıcalı o yarışmacının adını açıkladı! Oh be! Gerçek futbol meğer buymuş: Barcelona ile Inter futbolseverleri futbola doyurdu! Oh be! Gerçek futbol meğer buymuş: Barcelona ile Inter futbolseverleri futbola doyurdu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından CHP lideri Özel'e tepki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından CHP lideri Özel'e tepki İnci Taneleri bilmecesi netleşmeye başladı... Hayranları ters köşe olabilir! İnci Taneleri bilmecesi netleşmeye başladı... Hayranları ters köşe olabilir!