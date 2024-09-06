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Yine bir kadın, yine bir şiddet vakası: Başından vurup kaçtı

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Sakarya'da ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi 35 yaşındaki bir kadını iş yerinde tabancayla başından vurarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'de bulunan Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2’nci katındaki iş yerinde S.G.’ü başından tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde S.G.’ü ağır yaralı halde buldu. S.G., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G.’ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

 

DHA

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