Yine bir Pitbull dehşeti! Boğarak öldürdü!

Olay, Kdz. Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı yanındaki sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre sahibinin park halindeki aracının açık olan camından kaçan pitbull cinsi köpek sahilde amfi tiyatro civarında süs köpeği ile bu köpeğin sahibi Melih Uysal’a saldırdı.

SAHİBİNİN KUCAĞINDAKİ KÖPEĞİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Melih Uysal, kucağındaki süs köpeğine saldırıyı engellemek için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı. Pitbull saldırdığı köpeği boğarak öldürürken, sahibini de elinden yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Melih Uysal 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri pitbullu durdurmak için uzun süre çaba sarf etti.

POLİSLER BİBER GAZI KULLANDI

Sahil bandında gördüğü diğer köpeklere saldıran pitbullun bu saldırısını engellemek için polisler biber gazı kullanırken, vatandaşlarda ellerindeki kovaları kullandı.

2 KÖPEK VE 1 KEDİYİ DE YARALADI

Saldırgan pitbull bu sırada 2 köpeği ve bir kediyi de yaraladı. Polisin talebi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine gelerek pitbullu yakalamaya çalıştı.

KÖPEĞİN SAHİBİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Bu sırada olay yerine gelen pitbullun sahibi köpeğini alarak tekrar aracına bindirdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar saldırgan pitbullun sahibine tepki gösterdi.

Pitbullun sahibi işlem yapılmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.