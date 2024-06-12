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Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun

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Mersin'de sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon 384 bin 500 liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, B.G. isimli şahsın beraberindeki kişilerle birlikte 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Mersin'de sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon 384 bin 500 liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Yenişehir ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda, B.G. ile birlikte V.G.A., C.Ö., R.H. ve T.E. adlı kişiler gözaltına alındı. Zanlılardan B.G.'nin, 'bilişim yoluyla dolandırıcılık' suçundan kaydının olduğu ve bu suçtan dolayı arandığı ortaya çıktı.

Mersin'de sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon 384 bin 500 liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen cep telefonlarının şifreleri çözülerek yapılan incelemelerde, şüphelilerin telefon üzerinden sazan sarmalı yöntemiyle cinsel şantaj, kendilerini uzlaşmacı avukat olarak tanıtma ve kapora dolandırıcılığı yaptıkları tespit edildi. Zanlıların bu şekilde 12 müştekiden toplam 1 milyon 384 bin 500 TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenirken, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 14 bin TL nakit para, banka kartları ve çok sayıda suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

Etiketler sazan sarmalı vurgun mersin dolandırıcılık
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