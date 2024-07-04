Yine bir vücut geliştirme sporcusunun ölümü, yine aynı hata

Muğla'da, sokakta ölü bulunan 32 yaşındaki vücut geliştirme sporcusunun ölüm nedeni "aldığı ilaçlar" çıktı.

Muğla'da sokakta ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu B.B.'ın ölümünde sır perdesi aralandı. Polis tarafından hazırlanan olay araştırma raporunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Muğla'da, sokakta ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu 32 yaşındaki B.B.'ın, polis tarafından hazırlanan olay araştırma raporunda, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtilerek, "Ölüm olayının muhtemelen aldığı ilaçlardan kaynaklandığı kanaati oluşmuştur" denildi.

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde, 29 Haziran günü yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede vücut geliştirme sporcusu olan B.B.'ın (32) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Asayiş Büro Amirliği ekipleri B.B.'ın ölümüyle ilgili olay araştırma raporu hazırladı.

Raporda, B.B.'ın vücut geliştirme sporu yaptığı, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtildi.

DHA