Yine bonzai koması...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde kullanan iki genç köprü merdivenlerinde sızıp kaldı... Güçlükle konuşan gençlerden biri diğer arkadaşı için "Ben sadece başında oturdum yazık günah dedim, Bonzai kullanmış galiba” dedi.

Beylikdüzü’nde 2 genç D-100 karayolu üzerinde bulunan bir köprünün merdivenlerinde kullandıkları maddenin etkisiyle sızıp kaldı.

Uyuşturucu madde kullanan ve yarı baygın şekilde merdivenlerde oturanlardan biri uyuşturucunun etkisi azalınca ayağa kalktı. Kameraların kendilerini görüntülediğini fark eden genç, baygın şekilde merdivenlerde yatan arkadaşını tanımadığını söyledi. Bağımlı genç "Arkadaşım değil. Ben sadece başında oturdum yazık günah dedim. Merdivenlerin ortasında oturuyordu onu oraya ben çektim. Sanki bayılmış o ya, sanki bonzai içmiş. Ben kullanmıyorum, benim işim olmaz” diye konuştu.

Bonzai içen neden zombi gibi dolaşıyor ?

'KORKMAKTAN ÇOK ACIYORUM'

Çocuğuyla merdivenlerden inen bir vatandaş ise “Tedirgin oluyoruz açıkçası. Devlet bir el koysa buna çok iyi olur. İnsan acıyor, yazık günah. Korkmaktan çok acıyorum. Aileleri sahip çıksın bırakmasınlar sokağa. Çok sık görüyoruz. Burada özellikle çok sık oluyor. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Korkuyoruz çünkü” dedi.

Merdivenleri kullanan Yaşar Çelik isimli vatandaş ise tedirgin olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.

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