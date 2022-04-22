Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Silahını çekip öldürdü!

Trabzon'da yaşanan korkunç olayda. Boşanma aşamasındaki iki çiftin kavgası korkunç bir kadın cinayetiyle noktalandı. Parkta oturan çift arasındaki tartışma sırasında zanlı ayağa kalkıp belindeki eşinin başına dayayıp ateşledi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu olan ve boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin U. (34), boşanmak üzere olduğu eşi Elvin U. (38) ile buluştu. Çiftin tartışması sırasında Elvin U., çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Elvin U.’in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan’da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor.