  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Silahını çekip öldürdü!

Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Silahını çekip öldürdü!

Trabzon'da yaşanan korkunç olayda. Boşanma aşamasındaki iki çiftin kavgası korkunç bir kadın cinayetiyle noktalandı. Parkta oturan çift arasındaki tartışma sırasında zanlı ayağa kalkıp belindeki eşinin başına dayayıp ateşledi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu olan ve boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurarak öldürdü. 

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin U. (34), boşanmak üzere olduğu eşi Elvin U. (38) ile buluştu. Çiftin tartışması sırasında Elvin U., çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

 OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Elvin U.’in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan’da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor. 

Etiketler cinayet kadın cinayeti azeri silah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den Kıvanç Tatlıtuğ’un dizisi Yakamoz S-245'e sert tepki
Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı: Liste dışı bırakılan hakemler geri döndü
Erdoğan'dan canlı yayında 3600 ek gösterge açıklaması
Dünyanın en pahalı forması belli oldu: İşte fiyatı...
İstanbul'da liseli kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi
Yazlıkları çıkarın! Hava bir anda ısınacak!
Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı
Sosyal medyada Türklere küfür eden Suriyeli gözaltına alındı
Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önceki hali yeniden gündeme geldi
Merve Boluğur, sütyen ve bandanalı kombiniyle sosyal medyayı salladı